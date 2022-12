Germania: Iw, contrazione del Pil dello 0,75 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Germania subirà una contrazione dello 0,75 per cento nel 2023, soprattutto a causa della crisi dell'energia. È quanto prevede l'Istituto dell'economia tedesca (Iw), che ha corretto nettamente in negativo le stime precedenti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia da parte dell'Ucraina, abbassandole di circa il 5 per cento. “L'economia nel suo insieme deve affrontare una massiccia perdita di prosperità”, ha affermato Michael Gromling dell'Iw. Come riferisce il quotidiano “Handelslbatt”, sarà sopratutto il settore delle costruzioni a dover far fronte a “tempi difficili”. Sul comparto gravano la carenza di di materiali e di manodopera qualificata. Intanto, “il consumo privato ha finora dimostrato di essere il pilastro dell'economia” tedesca. Tuttavia, la spesa dei consumatori diminuirà dell'1,5 per cento nel prossimo anno. Il mercato del lavoro dovrebbe, invece, rimanere stabile. L'Iw stima, infatti, che il tasso di disoccupazione salirà dal 5,3 per cento nel 2022 al 5,4 per cento nel 2023. Come ha evidenziato il direttore dell'istituto, Michael Hueter, “gli alti prezzi dell'energia hanno reso la vita delle persone e delle aziende molto più costosa e hanno rallentato il Paese”. Nel prossimo anno, ha aggiunto l'economista, “nel bene e nel male, dovremo abituarci a prezzi dell'energia orribili”. Di conseguenza, “le aziende investiranno e produrranno meno, le loro aspettative sono pessimiste”. Gravità e durata della congiuntura negativa dipenderanno dagli sviluppi della crisi dell'energia. Per Groemling, “su tutto incombe il pericolo geopolitico, derivante dalla guerra di aggressione russa in Ucraina”. (Geb)