Osce: ministro Esteri polacco incontra direttore Odihr Mecacci

- Il ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, presidente di turno dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ha incontrato il direttore dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’organizzazione, Matteo Mecacci. Lo ha reso noto la presidenza polacca dell’Osce. Il ministro ha “ringraziato l’Odihr per l’eccellente cooperazione e sostegno durante la presidenza polacca”. “Apprezziamo molto le attività intraprese in risposta all’aggressione russa contro l’Ucraina”, si legge in un messaggio su Twitter della presidenza. (Vap)