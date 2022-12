Migranti: Oim "scioccata" per morte di 27 migranti nel deserto del Ciad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) si è detta "profondamente scioccata e rattristata" dal ritrovamento di 27 corpi, compresi quelli di bambini, nel deserto del Ciad. Secondo quanto riferito dall'agenzia Onu in una nota, i 27 migranti - tra cui quattro bambini - avevano lasciato Moussoro, una città crocevia nel Ciad centrale, circa 17 mesi fa a bordo di un pick-up e sono morti di sete dopo essersi persi nel profondo deserto. Il capo della missione dell'Oim in Ciad, Anne Kathrin Schaefer, ha inviato le sue condoglianze alle famiglie e ha chiesto un'azione collettiva più forte per prevenire ulteriori morti. L'agenzia per le migrazioni afferma di aver documentato le morti e le sparizioni di oltre 5.600 persone in transito attraverso il deserto del Sahara dal 2014, con 149 morti registrate finora quest'anno, tuttavia i numeri sono probabilmente più alti poiché molte morti di migranti non vengono registrate. (Res)