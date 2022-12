Strage Fidene: Iv Roma, bene D'Amato su assistenza psicologica persone coinvolte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota i consiglieri capitolini di Italia viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini, e la consigliera del Municipio Roma III, Marta Marziali, affermano: "Nei giorni in cui la tragedia di Colle Salario assume contorni ancora più drammatici, dopo la tristissima notizia di ieri sera della morte di Fabiana De Angelis, quarta vittima di questo assurdo episodio di violenza, ci sembra ancora più giusta e opportuna la decisione dell'assessore Alessio D'Amato di attivare un servizio di assistenza psicologica per le persone coinvolte. Condividiamo in pieno, infatti - proseguono -, l'idea di mettere a disposizione dei familiari e di tutti quelli toccati in qualche modo dalla vicenda, un'equipe di specialisti del servizio sanitario in grado di offrire sostegno e aiuto immediato. Importante sottolineare anche la sinergia che ci sarà tra l'Ares 118 e il dipartimento di salute mentale della Asl Roma 1, terzo distretto, che è quello territoriale: un metodo di lavoro - concludono - che riteniamo interessante e ben strutturato. Si tratta di un significativo e concreto segnale di vicinanza delle istituzioni che appare quanto mai doveroso". (Com)