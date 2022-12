© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Notizie da Palazzo Madama. Forza Italia non partecipa alla standing ovation per Meloni". Lo scrive su Twitter Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva, riferendosi alla replica del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. (Rin)