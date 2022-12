Romania: presidente, non ci sarà alcun boicottaggio da parte nostra contro l'Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcun boicottaggio da parte della Romania contro l'Austria. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Bruxelles. Il capo dello Stato ha fatto riferimento alle dichiarazioni del leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, che ha annunciato che Bucarest utilizzerà il suo diritto di veto contro l'Austria, che vuole la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). "Questo momento, secondo me, può essere trattato in un'unica chiave, con la diplomazia. Tutto il resto è escluso. In questi giorni ho sentito innumerevoli pareri, consigli e vi dico molto chiaramente che non ci sarà alcun boicottaggio dell'Austria da parte dello Stato o delle autorità pubbliche. Non è così che vengono trattati questi problemi", ha detto Iohannis. In merito alle dichiarazioni del vicepresidente del Partito nazional liberale (Pnl), l'eurodeputato Rares Bogdan, che ha affermato che la Romania farà appello alla Corte di giustizia europea sul voto austriaco contro l'adesione di Bucarest a Schengen, il capo dello Stato ha detto: "Ci sono molti consiglieri pubblici che creano aspettative. Solleverò la questione nella sessione plenaria del Consiglio, ma soluzioni pratiche si troveranno nel prossimo Consiglio Giustizia e Affari interni, che sarà meglio preparato. Non aspettatevi che oggi o domani si decida qualcosa in merito all'adesione". (Rob)