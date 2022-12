© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea non ha fornito alcun finanziamento alla Ong "Fight Impunity", fondata da Antonio Panzeri. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, nel briefing quotidiano con la stampa. "Questa Ong non ha ricevuto alcun finanziamento da noi", ha detto. Inoltre, ha aggiunto la portavoce Ana Spinant, "non è nemmeno iscritta al Registro per la Trasparenza" (Beb)