India-Cina: confini contesi, appello Onu alla distensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Onu segue la situazione al confine tra l’India e la Cina e invoca una distensione. “Abbiamo visto questi resoconti. Facciamo appello per una de-escalation e per garantire che le tensioni in quell’area non crescano”, ha dichiarato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in una conferenza stampa. La dichiarazione, in evidenza sui media indiani, fa riferimento allo scontro tra militari avvenuto il 9 dicembre lungo la linea di controllo effettivo (Lac), la zona di confine contesa dai due Paesi, nell’area di Yangtse del settore di Tawang, in corrispondenza dello Stato indiano dell’Arunachal Pradesh, su cui la Cina avanza rivendicazioni territoriali. L’episodio, rivelato inizialmente dall’agenzia di stampa indiana “Asian News International” (“Ani”), è stato successivamente confermato dai governi dei due Paesi, che si sono scambiati accuse riguardo alla responsabilità dell’accaduto. (segue) (Inn)