India-Cina: confini contesi, appello Onu alla distensione (4)

- L’Arunachal Pradesh si trova su uno dei tratti sensibili del confine tra India e Cina, nel settore orientale della linea di controllo effettivo. I due Paesi hanno contese da decenni, che si sono riaccese nel maggio del 2020 nel settore occidentale della Lac, in corrispondenza del Ladakh. Dallo scontro nella Valle del Galwan del 15 giugno 2020, in cui morirono 20 militari indiani e almeno quattro cinesi (secondo i dati ufficiali), la situazione non si è ancora risolta. Dopo il disimpegno militare delle truppe dalle rive del lago Pangong, dalle alture di Gogra e dell’area di Gogra-Hot Springs, le questioni aperte riguardano soprattutto altri due punti di attrito significativi: Demchok e le pianure di Depsang. (segue) (Inn)