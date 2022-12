Roma: Pedica (+Eu), ciclabili ennesima cartolina di degrado città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le piste ciclabili "sono l'ennesima cartolina del degrado a Roma". Lo afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica. "Tra i tanti problemi che il sindaco Gualtieri dovrà affrontare in tempi brevi c'è anche questo - spiega -. Le ciclabili, infatti, sono diventate delle discariche e sono piene di buche e avvallamenti. Insomma, sono ridotte peggio delle strade, sono una groviera. A via Cicerone, Lepanto e viale delle Milizie - aggiunge - le radici degli alberi poi rendono la pista ciclabile ancora più pericolosa. Insomma, a Roma in macchina, in moto o in bici è sempre la stessa storia, non si è mai sicuri". (Com)