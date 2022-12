Speciale difesa: Craxi (FI) incontra studenti iraniani, pronta risoluzione su rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e difesa

18 ottobre 2021

"Questa mattina sono stati auditi in commissione Affari esteri e difesa al Senato un gruppo di studenti iraniani che hanno espresso tutta la loro preoccupazione per quanto avviene in Iran, con repressioni brutali e arbitrarie da parte del Governo. A queste ragazze e a questi ragazzi, nei cui occhi ho visto sentimenti di paura mista a orgoglio, ho manifestato tutta la mia solidarietà e vicinanza, concordando sul fatto che la comunità internazionale debba intensificare la pressione politico-diplomatica per fermare la spirale della violenza. Dai loro discorsi, dalle loro testimonianze, ho tratto conferma che la brutalità e le intimidazioni non fermeranno l'anelito di libertà del popolo iraniano, che il vento della Storia sta soffiando forte nel Paese ed è destinato a spazzare via le illusioni che tutto potrà continuare come se niente fosse accaduto. La speranza di questi ragazzi non deve essere delusa, non possiamo abbandonarli, non possiamo tradirli".