Rifiuti: al via "Roma non è indifferente", campagna di sensibilizzazione sulla differenziata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si intitola “Roma non è indifferente” la campagna di sensibilizzazione di Roma Capitale finalizzata ad incentivare la differenziazione dei rifiuti da parte dei romani. Testimonial della comunicazione ironica e visionaria alcune statue, monumenti cittadini, che nel compiere il gesto di differenziare simboleggino l’amore ed il rispetto che merita la città con la sua storia millenaria promuovendone la salvaguardia e tutelandone la bellezza. L’iniziativa ha come obiettivo il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini al lavoro dell’Amministrazione finalizzato ad aumentare la capacità di riciclo risparmiando risorse naturali, energia e materie prime, abbattendo, al contempo, l’inquinamento del territorio urbano. "Oggi parte una grande campagna di informazione e sensibilizzazione, affinché tutti contribuiscano a una città più pulita, alla riduzione dei rifiuti, a un corretto conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata e quindi al riciclo, che è fondamentale per la pulizia della città, per salvaguardare l'ambiente, ridurre le emissioni e per avere finalmente una città verde e sostenibile. Roma non è indifferente e ci appelliamo a tutte le romane e tutti i romani perché facciano bene la raccolta differenziata", ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)