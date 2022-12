© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini alla famiglia del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda, scomparso ieri in un tragico incidente aereo, e a tutti i suoi cari. In questo momento di buio, ci stringiamo anche al grande dolore delle donne e degli uomini dell'Aeronautica militare, a cui va il nostro profondo cordoglio". Lo scrive in una nota Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. (Com)