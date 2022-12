I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ambasciatore Ue esprime sostegno a iniziativa del Consiglio presidenziale - L'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, José Sabadell, ha sottolineato il sostegno "ai passi positivi compiuti dal Consiglio presidenziale per aprire la strada a un consenso complessivo". Lo ha riferito il Consiglio libico in una nota diffusa dopo l'incontro tra il diplomatico spagnolo e il vicepresidente Abdullah al Lafi per discutere una serie di dossier relativi agli affari politici. Al Lafi ha sottolineato che la situazione politica in Libia richiede la partecipazione di tutte le parti politiche e superare le divergenze, al fine di concordare una base costituzionale che apra la strada alle elezioni. Da parte sua, l'ambasciatore dell'Unione europea ha accolto con favore i passi del Consiglio di presidenza e ha rinnovato il suo sostegno al progetto di riconciliazione nazionale che potrebbe creare il clima adatto alle elezioni. (segue) (Res)