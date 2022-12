© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier designato Bashagha sostiene "visione" inviato Onu per condurre dialgo tra parlamento e senato - Il capo del governo designato da Parlamento basato nell'est della Libia, Fathi Bashagha, ha annunciato il proprio sostegno alla "visione dell'inviato delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, per condurre un dialogo tra la leadership della Camera dei rappresentanti e l'Alto consiglio di Stato per trovare un'unica autorità esecutiva". Bashagha ha accolto con favore, in un comunicato pubblicato dall'ufficio stampa del suo governo, "tutti i mezzi di sostegno nazionale e internazionale" alla proposta dell'Onu per "porre fine alla divisione e trovare una soluzione alla crisi libica", consentendo ai cittadini libici "di esercitare il diritto in elezioni presidenziali e parlamentari". Bashagha ha detto che il Governo di unità nazionale basato a Tripoli, riconosciuto dall'Onu, "ha perso ogni legittimità di cui godeva a livello nazionale e internazionale". (Res)