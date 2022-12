I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: Adnoc firma accordo per acquisire due nuovi impianti di perforazione offshore - L'Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), il colosso energetico degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato la firma di un accordo per acquisire due nuovi impianti di perforazione offshore per un valore di 734,7 milioni di dirham (200 milioni di dollari). Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. In questa occasione, Abdul Rahman Abdullah al Sayari, amministratore delegato di Adnoc Drilling, ha affermato che la recente acquisizione “sostiene l'ambizioso piano della società di aumentare la capacità produttiva a cinque milioni di barili di petrolio al giorno entro il 2027”. "Adnoc Drilling mira a gestire una flotta di impianti di perforazione che comprende non meno di 122 impianti entro il 2024”, ha aggiunto. (segue) (Res)