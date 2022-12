© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicef: lanciato appello per raccogliere oltre 2,6 miliardi di dollari in Medio Oriente e Nord Africa - Nell'ambito di un appello globale record, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) chiede 2,6 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza per fornire assistenza salvavita a oltre 52,7 milioni di bambini che ne hanno bisogno in Medio Oriente e Nord Africa nel 2023. "Con circa la metà dei Paesi nella regione che vivono in crisi o che subiscono gli effetti a catena di conflitti e guerre, i bambini restano i più colpiti e coloro che hanno maggiore bisogno di assistenza", ha dichiarato Adele Khodr, direttore regionale dell'Unicef per il Medio Oriente e il Nord Africa. "Anno dopo anno, la situazione peggiora molto e tante famiglie si impoveriscono a causa dell'impatto di molteplici crisi", ha aggiunto Khodr, secondo quanto riferisce un comunicato di Unicef. Nella regione si svolgono alcuni dei conflitti più durevoli al mondo. A causa di circa 12 anni di guerra in Siria 6,5 milioni di bambini dipendono dall'assistenza. Quella in Yemen è la peggiore crisi umanitaria al mondo, dove quasi tutti i bambini nel paese dipendono dall'assistenza. L'aggravarsi della crisi in Libano e l'instabilità in Sudan hanno fatto sì che altri milioni di bambini vivessero in condizioni critiche. (segue) (Res)