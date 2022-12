I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: gruppi armati palestinesi invitano all’unità “per la difesa del popolo” - I gruppi armati palestinesi hanno invitato le diverse fazioni in campo a lavorare insieme “per la difesa del popolo palestinese e della sua lotta”. È quanto emerso a Jenin, nel nord della Cisgiordania, durante la commemorazione organizzata per la morte di Farouk Jamil Salameh, il comandante della Brigata Jenin rimasto ucciso lo scorso 3 novembre durante un’operazione condotta dalle forze di difesa israeliane (Idf). Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, i gruppi armati avrebbero sottolineato “la necessità di unire i ranghi per allontanare l’occupazione e intensificare la resistenza”. (segue) (Res)