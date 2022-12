© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: ministro Edilizia incontra ambasciatori di Giappone e Kuwait, focus su progetti in corso - Il ministro dell’Edilizia dell’Iraq Bengen Rikani ha incontrato separatamente gli ambasciatori di Giappone e Kuwait, rispettivamente Futoshi Matsumoto e Tariq Abdullah al Faraj, per discutere dell’attuazione di progetti idrici e abitativi. Lo ha reso noto una dichiarazione rilasciata dal ministero e diffusa dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. In particolare, durante l’incontro con l’ambasciatore giapponese i due hanno discusso di una serie di progetti idrici finanziati dalla Japan International Cooperation Agency (Jica). In occasione del colloquio con l’ambasciatore del Kuwait le parti hanno invece sottolineato la necessità di rafforzare le relazioni bilaterali nel settore dell’urbanistica per la realizzazione di alcuni complessi residenziali. (Res)