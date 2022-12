Legge Bilancio: Commissione Ue, manovra in linea con raccomandazioni del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio italiana è in linea con le raccomandazioni del Consiglio Ue del luglio 2022. È quanto si legge nel parere dalla Commissione europea sulla legge di bilancio italiana. "La bozza presentata dalle autorità italiane ha deciso di non modificare le misure politiche presentate dal governo uscente nell'ottobre del 2022", si legge nel documento. "L'Italia limita la crescita della spesa corrente primaria finanziata a livello nazionale e prevede di finanziare gli investimenti pubblici per la transizione verde e digitale e per la sicurezza energetica", continua la nota. Le misure in risposta all'aumento dei prezzi, si legge, devono essere concentrate sulle famiglie più vulnerabili e sulle imprese più esposte, "per mantenere gli incentivi a ridurre la domanda di energia", per poi essere ritirate "quando la pressione sui prezzi dell'energia diminuisce". La Commissione ritiene inoltre che l'Italia non abbia ancora compiuto progressi per quanto riguarda la parte strutturale delle raccomandazioni fiscali contenute nelle Raccomandazioni del Consiglio del luglio 2022, "che richiedevano all'Italia di adottare e attuare in modo appropriato la legge delega sulla riforma fiscale, per ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale". (segue) (Beb)