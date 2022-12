Legge Bilancio: Commissione Ue, manovra in linea con raccomandazioni del Consiglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manovra bocciata, invece, per quanto riguarda le misure relative all'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici. "Il piano dell'Italia", si legge nella nota, include misure che non sono coerenti con la parte strutturale delle precedenti raccomandazioni fiscali, in particolare nel settore delle pensioni e dell'evasione fiscale, anche per quanto riguarda l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici e le soglie legali per i pagamenti in contanti". Come è già stato fatto per tutti gli altri Stati membri dell'area dell'euro, spetterà ora all'Eurogruppo discutere il parere della Commissione sul progetto di bilancio. Come si legge nella raccomandazione presentata da Bruxelles, "il Parlamento nazionale dovrebbe quindi tenere conto di questa discussione prima di adottare il bilancio per il 2023". (Beb)