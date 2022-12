© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: giustizia decide oggi per altri 18 mesi di carcerazione preventiva a ex presidente Castillo - La giustizia del Perù decide oggi se confermare o meno la richiesta di 18 mesi di carcerazione preventiva nei confronti dell'ex presidente, Pedro Castillo, accusato di "ribellione" e cospirazione nei confronti dello Stato. L'udienza, secondo quanto riporta la testata "Rpp", dovrebbe iniziare alle 9.30 ore locali (le 15.30 in Italia), poco prima che scada il termine della prima misura detenzione provvisoria, sette giorni dall'arresto. Nella serata di ieri, poco prima che la procura inoltrasse la nuova richiesta di altri 18 mesi, la sezione speciale della Corte suprema aveva già respinto un ricorso per riportare in libertà Castillo. I legali dell'ex presidente avevano denunciato l'assenza dell'uso di armi e l'azione in solitario, come elementi non atti a configurare l'ipotesi di "ribellione", ma la corte ha ritenuto sufficiente la volontà di delegittimare le istituzioni utilizzando il potere a lui assegnato. (segue) (Res)