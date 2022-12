© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Sace, nel 2023 e 2024 crescerà ulteriormente nostro export verso il Messico - Nel 2021 il Messico si è confermato quarto mercato di destinazione delle esportazioni italiane nelle Americhe, dietro a Stati Uniti, Canada e Brasile. Il totale dei beni in valore esportato è stato di 3,9 miliardi di euro, pari ai livelli del 2019 e non lontano dal record storico di 4,3 miliardi del 2018. E' quanto emerge dal Focus On Messico: un "nuovo" protagonista sulla scena globale?, curata dall'Ufficio Studi di Sace. Nell'ultimo decennio le esportazioni verso il Messico hanno evidenziato una progressione netta, anche tenendo conto dell'annus horribilis 2020. I dati relativi ai primi 9 mesi del 2022 evidenziano inoltre una forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 (+48 per cento) ma in tempi di inflazione elevata è opportuno effettuare anche i confronti in termini di volumi: l'aumento è confermato ma decisamente più ridotto nell'entità (+10 per cento). Se i flussi degli ultimi tre mesi dell'anno confermeranno i ritmi dei mesi precedenti, il 2022 si chiuderà con il record storico in valore per l'export italiano verso il Messico, intorno a 5 miliardi di euro. Le esportazioni italiane verso il Messico sono ben diversificate a riflesso della complessità dell'economia del Paese per cui, se come di consueto è la meccanica strumentale a essere largamente al primo posto (31,6 per cento nel 2021), sopra il 5 per cento del totale si trovano i prodotti in metallo, i mezzi di trasporto, i prodotti chimici e farmaceutici, la gomma e plastica, il tessile e abbigliamento, gli apparecchi elettrici e l'altra manifattura. (segue) (Res)