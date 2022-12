I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: governo convoca ambasciatori di Messico, Bolivia, Argentina e Colombia - Il governo del Perù ha convocato i rappresentanti di Messico, Bolivia, Argentina e Colombia, per chiedere conto del comunicato congiunto con cui i rispettivi governi hanno criticato le recenti vicende istituzionali. "Ho convocato gli ambasciatori di Messico, Bolivia e Argentina, nonché l'incaricato d'affari della Colombia. Ho ripetuto loro che l'avvicendamento presidenziale (con l'insediamento di Dina Boluarte) è in linea con la Costituzione e che le decisioni prese il 7 dicembre dall'ex presidente (Pedro) Castillo configurano un colpo di Stato", scrive la ministra degli Esteri Ana Cecilia Gervasi in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. In lettere formali trasmesse alle rispettive cancellerie, Lima esprime "la sua forte reazione al comunicato congiunto" emesso a inizio settimana. Nella nota, i governi di Argentina, Bolivia, Colombia e Messico avevano espresso la loro “profonda preoccupazione per i recenti avvenimenti che hanno portato all'allontanamento e alla detenzione di Pedro Castillo, presidente della Repubblica del Perù”. (segue) (Res)