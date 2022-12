I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula annuncia nomina di Aloizio Mercadante come nuovo presidente del Bndes - Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato che l'ex ministro e co-fondatore del Partito dei Lavoratori (Pt), Aloizio Mercadante, sarà il prossimo presidente della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). "Aloizio ho letto critiche su di te dopo che sono circolate voci sul fatto che sarai presidente del Bndes. A riguardo voglio dire che non si tratta solo di voci, Aloizio Mercadante sarà presidente del Bndes", ha dichiarato Lula nel corso dell'evento che ha segnato la fine dei lavori del team di transizione del governo. (Res)