I fatti del giorno - Italia (2)

- Centrodestra: Berlusconi, Renzi? Ha scelto la metà campo sbagliata - "Spesso quando ascolto Matteo Renzi mi domando se non abbia scelto la metà campo sbagliata. Le sue analisi sono lucide e brillanti. Peccato che non ne tragga mai le conseguenze". Lo ha detto il presidente Silvio Berlusconi in un'intervista a "Panorama". Alla domanda chi è l'avversario che ha stimato di più, il Cavaliere ha spiegato: "Difficile rispondere. Vede, io ho sempre avuto rispetto e considerazione per tutti i miei avversari, non ho mai confuso il conflitto politico con l'insulto e la denigrazione personale. Purtroppo l'atteggiamento dei nostri competitori raramente è stato analogo". (segue) (Rin)