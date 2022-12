I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pa: Zangrillo, costi corruzione sono altissimi - “I costi diretti e quelli indiretti della corruzione, come evidenziato dai dati, sono altissimi per la collettività, non soltanto dal punto di vista economico ma anche da quello sociale”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, nel suo intervento in occasione dell’ottava edizione della giornata dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dal titolo “Valore Pubblico, Pnrr e Pna 2022”. Corruzione che per il ministro “compromette la resa dei servizi, l’erogazione dei beni ai cittadini, minano la percezione dei cittadini e degli investitori allargando quel divario di fiducia e credibilità nello Stato e nelle istituzioni, ostacolando la crescita del Paese”. (segue) (Rin)