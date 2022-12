Russia-Ucraina: Crimea, partecipanti a operazione speciale otterranno terreni nella penisola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti russi dell'operazione speciale provenienti da Crimea riceveranno terreni nella penisola. E' quanto risulta da un decreto adottato dall’amministrazione locale. "Le persone hanno il diritto a una singola concessione straordinaria di terreni in Crimea gratuitamente", afferma il testo. "Per noi, questo decreto ha un significato speciale. Dando ai nostri soldati terra, esprimiamo loro la nostra gratitudine per il loro coraggio", ha detto ai giornalisti il presidente del Parlamento locale, Vladimir Konstantinov. (Rum)