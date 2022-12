© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: "Nhk", ministro degli Esteri Hayashi prepara visita in Cina - Il ministro degli Esteri del Giappone, Yoshimasa Hayashi, sta ultimando i preparativi per una visita ufficiale in Cina. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica "Nhk", secondo cui Hayashi si recherà a Pechino questo mese, e incontrerà l'omologo cinese Wang Yi. La visita del ministro degli Esteri giapponese in Cina sarebbe la prima da circa tre anni a questa parte, e giungerebbe in un contesto di accresciuta tensione regionale. Lo scorso agosto, durante una ministeriale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) in Cambogia, Wang abbandonò una sessione plenaria prima che il suo omologo giapponese prendesse la parola, per protestare contro le posizioni assunte da Tokyo a sostegno di Taiwan. (Res)