Legge Bilancio: Commissione Ue, misure non coerenti su pensioni e evasione fiscale

- La legge di bilancio dell'Italia include "misure che non sono coerenti con la parte strutturale delle precedenti raccomandazioni fiscali, in particolare nel settore delle pensioni e dell'evasione fiscale, anche per quanto riguarda l'uso obbligatorio dei pagamenti elettronici e le soglie legali per i pagamenti in contanti". È quanto si legge nel parere presentato oggi dalla Commissione europea sulla legge di bilancio italiana. (Beb)