Libia: unione avvocati formerà una squadra per difendere sospettato caso Lockerbie

- L'Unione generale degli avvocati in Libia intende formare una squadra per difendere Abu Agila Mohammad Masud Kheir al Marimi, sospettato di aver fabbricato la bomba che distrusse il volo Pan Am 103 sopra la città di Lockerbie, in Scozia, nel 1988. L’uomo è stato estradato negli Stati Uniti dopo essere stato prelevato da uomini armati dalla sua abitazione nella zona di Abu Salim alcune settimane fa. Gli avvocati libici intendono “dare seguito alle indagini in corso presso l'Ufficio del procuratore generale sulla denuncia presentata dal figlio” del sospettato, si legge in una nota. L'Unione generale degli avvocati ha annunciato che avrebbe adottato “le misure legali necessarie in merito a questo caso, in base ai risultati delle indagini, e la formazione di una squadra di difesa per seguire le indagini”. (Lit)