Qatar: "L'Echo" su corruzione Ue, si indaga su banconote sequestrate a indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini sul caso di corruzione europea legato al Mondiale di calcio in Qatar si sta concentrando sulla provenienza delle banconote sequestrate agli indagati. Questa pista, infatti, potrebbe portare a rintracciare la banca e il conto corrente di provenienza del denaro. Lo scrive il quotidiano belga L'Echo, secondo le cui fonti, parte delle banconote trovate in casa degli indagati sarebbe stata ritirate in Belgio. "Gli investigatori si sono concentrati sulla ricerca della loro provenienza, secondo fonti vicine al caso, confermate dal portavoce dell'ufficio del procuratore federale", scrive L'Echo (Beb)