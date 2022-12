Difesa: Siracusano, profondo cordoglio per scomparsa Altruda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, vittima, nel trapanese, di un tragico incidente in seguito ad una missione di addestramento. In questo momento di grande dolore, desidero manifestare la mia sincera vicinanza alla famiglia di Altruda, e alle donne e uomini dell'Aeronautica Militare". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. (Rin)