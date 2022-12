Montenegro: presidente Djukanovic restituisce legge su mandato governo causa errore in titolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, ha rifiutato di firmare e rinviato al Parlamento di Podgorica gli emendamenti alla legge sull'assegnazione del mandato del governo, a causa di un errore di fatto nel titolo dell'atto. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". La presidente del Parlamento di Podgorica, Danijela Djurovic, ha ammesso l'errore, annunciando che "la versione corretta dell'atto di accompagnamento della legge sarà consegnata un'altra volta per la firma oggi". Lei stessa si è detta "fiduciosa" che Djukanović firmerà la legge e che "non violerà la Costituzione", rimarcando che la legge "è in procedura d'urgenza" e che il Presidente "ha tempo tre giorni per promulgarla". Nella giornata di lunedì il Parlamento di Podgorica ha adottato, per la seconda volta, gli emendamenti alla legge a riguardo dell'assegnazione del mandato del governo, la quale prevede che l'Assemblea assuma le competenze del presidente del Montenegro a riguardo della proposta sul mandato per la composizione del nuovo governo. (Seb)