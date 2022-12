Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni II e VI. Odg: 1)mozione: angolo degli oratori; 2) mozione: Ponte regina Margherita: natura selvatica e stop al tram. Chissà che non sia proprio questa la svolta eco urban chic siglata PdOre 10, Cine Teatro Baretti, Via Baretti 4: l'assessora Salerno interviene all' incontro COMUNICARE COSA, COME E A CHI del progetto "Andata e Ritorno" sostenuto dal Bando PeriferieOre 11, Palazzo Barolo, Via Corte d'Appello 20/c:gli assessori Purchia e Rosatelli partecipano alla festa natalizia dell'Opera BaroloOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della III Commissione. Odg: Audizione Dr. Pier Carlo Barberis - Stati Generali Mondo Del Lavoro - Presentazione Progetto E Attivita' PrevisteOre 12:30, Hotel Best Western, Via Nizza 11: 'assessora Purchia interviene alla conferenza stampa di Spazio Portici video art via NizzaOre 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni V, II, VI e I. Odg: manutenzione edifici scolastici e loro riqualificazione energetica ed adeguamento ad una edilizia sostenibileOre 15, Cinecafè Ambrosio, corso Vittorio Emanuele 52: l'assessora Salerno è presente alla Festa Volontari Senior Civici e Giovani per TorinoOre 17, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni II Servizi Pubblici Locali. Odg: modifica percorso linea 55 mercato corso Racconigi. (Rpi)