Migranti: Regno Unito, operazione di salvataggio in corso nella Manica

20 luglio 2021

- È in corso, nel Canale della Manica, un'operazione di ricerca e salvataggio che coinvolge una piccola imbarcazione di migranti al largo della costa del Kent, vicino a Dungeness, a sud-est del Regno Unito. Attualmente non è ancora chiaro quante persone fossero sulla barca, ma l'emittente televisiva "Bbc" ha riportato probabile la presenza di vittime, nonostante non ci sia stata ancora alcuna conferma da parte delle autorità. L'agenzia marittima e della guardia costiera britannica ha dichiarato che sta lavorando con la Ong Royal National Lifeboat Institution, la marina militare e la Border Force britannica, la marina francese e la polizia del Kent per cercare l'imbarcazione. Sul posto è stata inviata anche un'eliambulanza. (Rel)