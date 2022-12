Qatar: ministro Esteri spagnolo, al momento nessun nostro eurodeputato indagato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sino a questo momento non c'è alcun eurodeputato spagnolo è "vicino o lontano" dall'essere indagato per lo scandalo "Qatargate", il presunto pagamento di tangenti ai deputati europei da parte del Paese del Golfo. Lo ha detto oggi al Congresso dei deputati il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in risposta a una domanda posta dal deputato di Eh Bildu, Jon Inarritu, spiegando di aver parlato della questione con i suoi omologhi europei durante l'incontro che si è tenuto lunedì a Bruxelles. Albares ha riconosciuto la sua "preoccupazione" per questo caso, che considera "estremamente grave", pur confidando che le indagini condotte dalla polizia e dalla Procura belga andranno fino in fondo. A questo proposito, il capo della diplomazia di Madrid ha affermato che il governo ha comunicato la sua disponibilità a collaborare "in ogni modo possibile". Albares ha sottolineato che se questo caso dimostra qualcosa è che la corruzione internazionale "esiste" ed è necessario "rafforzare la cooperazione" nella lotta contro di essa. Secondo il ministro, un singolo Paese non può affrontare da solo questi complotti che operano a livello internazionale, e per questo è necessario "massimizzare il coordinamento".(Spm)