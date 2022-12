Serbia: premier Brnabic, società distribuzione Eps non sarà privatizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sarà alcuna privatizzazione dell'azienda statale di distribuzione elettrica della Serbia (Eps), ma la società dovrà essere trasformata. Lo ha annunciato la premier serba, Ana Brnabic, ripresa dall'emittente "N1". "La Eps deve essere una società che garantirà la sicurezza energetica della Serbia", ha affermato Brnabic e "sarebbe insensato privatizzare una simile compagnia nazionale, è una questione di sicurezza per il Paese", ha sottolineato. Per quanto riguarda lo sfruttamento nel Paese del litio, nel progetto "Jadar" dell'azienda Rio Tinto, la premier serba ha affermato che "non ci sono piani per continuare questo progetto, anche se c'è del rammarico", ha aggiunto. "Sta a noi decidere cosa fare del destino del nostro Paese", ha sottolineato Brnabic, "e se rinunciare al nostro petrolio, che è la più grande opportunità di sviluppo della storia della Serbia", ha concluso. (Seb)