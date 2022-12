Lavoro: Istat, nel terzo trimestre 12 mila occupati in meno rispetto aprile-giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre 2022, l’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è rimasto stabile rispetto al trimestre precedente ed è aumentato del 2,7 per cento rispetto al terzo trimestre 2021. Nello stesso periodo il Pil è cresciuto dello 0,5 per cento in termini congiunturali e del 2,6 per cento in termini tendenziali. È quanto emerge dai dati sul mercato del lavoro nel terzo trimestre diffusi dall'Istat. Gli occupati, nel terzo trimestre 2022, sono 12 mila in meno rispetto al secondo (-0,1 per cento), a seguito della diminuzione dei dipendenti a termine (-59 mila, -1,9 per cento in tre mesi) non compensata dall’aumento di quelli a tempo indeterminato (+34 mila, +0,2 per cento) e degli indipendenti (+12 mila, +0,2 per cento). Diminuisce anche il numero di disoccupati (-52 mila, -2,6 per cento in tre mesi) mentre quello degli inattivi di 15-64 anni è in leggera crescita (+30 mila, +0,2 per cento). I tassi presentano una dinamica simile: il tasso di occupazione è stabile al 60,2 per cento, quello di disoccupazione è in calo (-0,2 punti) e il tasso di inattività 15-64 anni aumenta lievemente (0,1 punti). I dati provvisori del mese di ottobre 2022 segnalano, rispetto al mese precedente, un aumento del numero di occupati (+82 mila, +0,4 per cento) e del tasso di occupazione (+0,2 punti), un ulteriore calo dei disoccupati (-8 mila, -0,4 per cento), degli inattivi (-62 mila, -0,5 per cento), e dei relativi tassi (-0,1 e -0,2 punti, rispettivamente).(Rin)