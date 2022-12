Francia: Rte, consumo elettricità calato del 9,7 per cento scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana in Francia il consumo di elettricità è calato del 9,7 per cento rispetto alla media registrata gli anni scorsi nonostante le alte temperature. Lo ha reso noto Rte, la società che gestisce le rete elettrica in Francia. In un comunicato l'azienda spiega che queste cifre confermano "l'effetto reale delle azioni di sobrietà energetica lanciate dai privati e le aziende" mentre le temperature si sono situate significativamente sotto i livelli normali della stagione" la scorsa settimana. (Frp)