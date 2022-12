Torino: Lo Russo, interessante discussione al Talent garden su neutralità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’auditorium del Talent Garden Fondazione Agnelli, si è svolto nella serata di ieri il secondo appuntamento con Tribe by ToTeM, progetto di supporto allo sviluppo degli Ecosistemi di Innovazione, evoluzione e sviluppo della piattaforma di mappatura e supporto alla crescita delle startup torinesi, ToTeM - Torino Tech Map. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Si è discusso, insieme a startup torinesi che operano nell'ambito della sostenibilità, del percorso che ci aspetta per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030, come previsto dalla call lanciata dalla Commissione Europea e che Torino ha vinto, venendo scelta tra le '100 Climate-Neutral Cities by 2030'. È una sfida importante e stimolante: il futuro, non soltanto quello di Torino, passa anche da qui, dalle scelte che compiamo oggi", conclude Lo Russo. (Rpi)