Difesa: Israele, ammiraglio Credendino in visita ad Haifa e memoriale Olocausto

- Il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Enrico Credendino, ha concluso la sua visita in Israele, dove nei giorni scorsi ha incontrato ad Haifa, nel nord del Paese, il comandante in capo della Marina israeliana, ammiraglio David Saar Salama. “Questa settimana abbiamo accolto in Israele l’ammiraglio Credendino, ricevuto con la guardia d’onore”, fanno sapere su Twitter le Forze di difesa israeliane (Idf). “Esiste una forte cooperazione tra la Marina israeliana e quella italiana, che include l’addestramento congiunto, esercitazioni e apprendimento reciproco”, affermano le Idf. Credendino e Saar Salama hanno discusso di temi strategici al fine di rafforzare e approfondire la stabilità regionale. In occasione della permanenza in Israele, l’ammiraglio Credendino ha visitato il memoriale dell’Olocausto (Yad Vashem) a Gerusalemme, dove ha deposto una corona di fiori.(Res)