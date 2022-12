Ue: Eurobarometro, 74 per cento dei cittadini approva sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i cittadini dell'Ue, la democrazia è il primo valore che il Parlamento dovrebbe difendere. Il 72 per cento degli europei ritiene che far parte dell'Unione europea sia un vantaggio per il proprio Paese e il 74 per cento approva il sostegno dell'Ue all'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia. Le percentuali più alte sono state rilevate in Svezia (97 per cento), Finlandia (95 per cento), Paesi Bassi (93 per cento), Portogallo (92 per cento) e Danimarca (92 per cento). In tutti gli Stati membri, la maggioranza dei cittadini approva il sostegno fornito dall'Ue. A dieci mesi dall'inizio della guerra, i cittadini europei continuano ad essere favorevoli (73 per cento) alle misure concrete adottate dall'Ue, come le sanzioni contro il governo russo o il sostegno finanziario, militare o umanitario all'Ucraina. Secondo i risultati del sondaggio, i valori che il Parlamento dovrebbe difendere maggiormente sono la democrazia (36 per cento), i diritti umani nell'Ue e nel mondo (29 per cento), la libertà di espressione e di pensiero (28 per cento). I cittadini vogliono che questi valori siano protetti e difesi nell'Ue e nel resto del mondo. Le conseguenze della guerra della Russia in Ucraina sono chiaramente avvertite dai cittadini europei. Quasi due terzi pensa che la loro vita cambierà a causa della guerra e dei suoi effetti (65 per cento, +4 punti rispetto ad aprile/maggio 2022). (Beb)