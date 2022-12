Ucraina: Tajani, Italia ha sempre sostenuto “la battaglia di libertà” di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha sempre sostenuto “la battaglia di libertà” dell’Ucraina contro l’invasione russa. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’evento sul Premio Sacharov in corso oggi al Senato. “Il Parlamento europeo ha dato ancora una volta un segno di grande attenzione nei confronti dell’Ucraina”, un segnale rivolto “al popolo ucraino, che affronta l’inverno forse più difficile della sua storia recente”. “L’esercito russo ha colpito non le basi militari ucraine, ma sta colpendo la popolazione civile”, cercando di “utilizzare il ‘Generale inverno’ per piegare la resistenza di un popolo”, ha affermato Tajani. Ieri alla Conferenza di Parigi si è parlato soprattutto di aiuti alla popolazione, ha rilevato il ministro, menzionando l’impegno dell’Italia per 10 milioni di euro. “Abbiamo inviato oltre 50 tonnellate di materiale elettrico” per “rimettere in piedi” la rete nazionale, ha evidenziato Tajani, sottolineando anche il ruolo svolto in questo contesto dalle aziende private italiane. Il ministro ha poi ricordato come in Italia siano stati finora ospitati oltre 170 mila rifugiati ucraini, e il nostro Paese è “pronto ad accoglierne altri”. Nel corso dell’evento di Parigi si è discusso anche della ricostruzione dell’Ucraina, un processo da sostenere anche nel contesto del percorso di integrazione di Kiev all’Unione europea. “Riteniamo si debba fare di tutto per arrivare alla pace” tra Russia e Ucraina, ma “non c’è pace senza giustizia”, ha detto ancora Tajani, secondo cui quella di difendere l’Ucraina è una scelta basata sui valori “in cui ci riconosciamo”. (Res)