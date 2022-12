© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto sta avvenendo in Iran, con le condanne a morte contro i manifestanti, è inaccettabile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’evento sul Premio Sacharov in corso oggi al Senato. “Invitiamo le autorità di Teheran a fare marcia indietro e impedire altre condanne a morte” per i giovani che hanno partecipato “a manifestazioni in cui si chiedeva la libertà”, ha detto Tajani. (Res)