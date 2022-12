Qatar: Tajani, non confondere istituzione del Parlamento europeo con alcune mele marce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte allo scandalo di corruzione nel Parlamento europeo non bisogna confondere l’istituzione "con alcune mele marce". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo all’evento sul Premio Sacharov in corso oggi al Senato. “Non confondiamo mai l’istituzione con alcune mele marce”, ha detto Tajani. “Il Parlamento europeo è l’unica istituzione democratica dell’Ue, perché i suoi rappresentanti sono tutti quanti eletti dai cittadini europei”, ha aggiunto. Tajani ha poi evidenziato come sia necessario chiedere “più poteri” per il Parlamento europeo, dal momento che i deputati non possono presentare le loro proposte di legge “e questo non va bene, perché limita il loro potere”. (Res)