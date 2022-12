© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, tragicamente scomparso in un incidente aereo. Esprimo profondo cordoglio al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, gfenerale di squadra aerea Luca Goretti". Lo dichiara in una nota il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. (Com)