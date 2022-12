Ucraina: Gelmini, Italia tenga barra dritta su Ue e Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La guerra scatenata dalla Federazione Russa in Ucraina non dà segni di tregua. Il leader di Azione, Carlo Calenda, è in questi giorni in quel martoriato Paese: ha incontrato il sindaco di Leopoli, le mamme di alcuni soldati fatti prigionieri dai russi, gli studenti dell’Ukrainian Catholic University e sta registrando ovunque la gratitudine del popolo ucraino nei confronti dell’Italia. Dobbiamo proseguire su quella linea. Presidente Meloni, le diamo volentieri atto su questo specifico punto di aver mantenuto l’Italia allineata all’Unione e alla Nato. Ieri le Aule di Camera e Senato, chiamate a pronunciarsi sulla prosecuzione dell’invio di armi all’Ucraina, hanno mostrato un consenso più ampio di quello dell’attuale maggioranza. È un fatto positivo che su un argomento così importante, l’Italia tenga la barra dritta, in perfetta continuità con la linea portata avanti dal governo di Mario Draghi". Lo ha detto Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione, intervenendo in Aula al Senato in discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. (Rin)