Ucraina: perquisizione di Servizi di sicurezza in una chiesa a Leopoli

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) ha effettuato nuove perquisizioni in un'altra sede ecclesiastica del patriarcato di Mosca, la chiesa di San Giorgio a Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Lo ha riferito su Facebook il vice presidente del Consiglio regionale di Leopoli, Yuri Cholod. "Non è questo un luogo per 'un rifugio del mondo russo'", ha scritto Cholod. In precedenza è stato riferito che l'Sbu sta effettuando i controlli di monasteri e chiese del patriarcato di Mosca per prevenire sabotaggi e collaborazione con la Russia. (Kiu)