Sardegna: assessore Agricoltura, presto firma a decreto sblocco pesca dei ricci (2)

- I ricciai hanno condiviso con l’assessore Satta le perplessità legate, soprattutto, al numero delle licenze attive, non sempre utilizzate, e ai punti di raccolta, troppo pochi e di conseguenza eccessivamente sfruttati. Inoltre è stata sottolineata l’importanza dell’adeguamento alla normativa nazionale sulle sanzioni. “Ci impegneremo – ha assicurato l’assessore dell’Agricoltura – per fare in modo che ogni comparto possa lavorare nelle condizioni più idonee per i lavoratori, tutelando al contempo gli ecosistemi. È essenziale favorire il ricambio delle professionalità, per permettere a nuovi giovani di entrare a far parte di un settore così identitario della nostra economia. Inoltre – ha concluso l’esponente della Giunta Solinas – faremo in modo di garantire a chi ha sempre lavorato nella legalità e nel rispetto delle regole, di poter proseguire in tranquillità il proprio lavoro”. (Rsc)